Ürdün: 3 İran füzesini engelledik

İran, ABD’nin saldırılarına misilleme olarak ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerini hedef almayı sürdürüyor.

Ürdün’ün resmi haber ajansı Petra’nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre, İran tarafından fırlatılan ve Ürdün hava sahasını ihlal eden 3 füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi. Farklı noktalara düşen füze parçalarına güvenlik prosedürleri uyarınca müdahale edildiği aktarılarak, gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Ürdün ordusunun, ülkenin egemenliğini korumak ve halkının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almayı sürdüreceği ifade edildi.

Kuveyt ve Bahreyn yeni saldırılara uğramıştı

ABD’nin İran’a yönelik devam eden saldırıları ve yeniden başlattığı deniz ablukasının ardından, ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkeleri bir kez daha İran misillemelerine hedef olmuştu. Kuveyt ve Bahreyn günün erken saatlerinde yeni saldırılara uğradıklarını duyurmuştu.