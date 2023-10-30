Ürdün, ABD’den hava savunma sistemi istedi
Ürdün, bölgedeki çatışmaları gerekçe göstererek ABD’den topraklarına Patriot hava savunma sistemi konuşlandırmasını istedi.
Ürdün Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Mustafa Hiyari devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, “ABD’den savunmamızı Patriot hava savunma sistemleriyle güçlendirmesini istedik." dedi.
ABD’nin bölgedeki gücünü artırmak için son aylarda Ürdün askeri tesislerini kullandığı öne sürülmüştü. Hiyari konuya ilişkin açıklamasında, Pentagon'un Ürdün’deki üsleri kullanarak İsrail'e askeri ekipman ve silah sevkiyatı yaptığına ilişkin iddiaları yalanladı.
Ürdün, Suriye'deki savaş nedeniyle 2013’te topraklarına Patriot füzeleri konuşlandırmıştı.