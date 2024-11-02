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Ürdün, bölgesel gerilimde hava sahalarının kullanılmasını kabul etmeyecek

Ürdün hükümeti, bölgesel gerilimde hava sahalarının kullanılmasını kabul etmeyeceklerini bildirdi. Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini Ürdün'ün, bölgedeki bazı tarafların hava sahasını ihlal etme girişimlerini reddettiğini vurgulayarak, bu ihlallere karşı koymak için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Haber Merkezi
AA
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Ürdün, bölgesel gerilimde hava sahalarının kullanılmasını kabul etmeyecek
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Ürdün haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumini, ülkesinin, bölgedeki bazı tarafların hava sahasını ihlal etme girişimlerini, özellikle de bir kısmı Ürdün'ün hava sahasına giren insansız hava aracı (İHA) ihlallerini reddettiğini söyledi.

"İhlallere karşı koymak için gerekli tüm önlemler alındı"

Ürdün'ün ihlalleri askeri angajman kuralları dahilinde değerlendirdiğini ve bir tehdit olarak tanımladığını belirten Mumini, ülkesinin bu ihlallere karşı koymak için gerekli tüm önlemleri aldığını kaydetti.

Ürdün'ün, güvenliğine zarar vermeye çalışan herkese karşı angajman kurallarını uygulamaktan çekinmeyeceğini vurgulayan Mumini, ülkesinin herhangi bir tarafın çatışma alanı olmayacağını ve askeri uçakların, füzelerin veya İHA'ların hava sahasından geçmesine izin vermeyeceğini sözlerine ekledi.

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