Ürdün: İsrail, Filistin halkını zorla bize gönderirse savaş ilan ederiz

Hasavne, Filistinlilerin zorla Ürdün'e gönderilmelerinin ülkesiyle İsrail arasındaki barış anlaşmasının ihlali anlamına geleceğini ifade etti.

Hasavne, “Bu, kabul etmeyeceğimiz ve razı olmayacağımız bir kırmızı çizgi. Bunu, barış anlaşmasının şartlarının temelden ihlali, barıştan uzak bir duruma dönüş ve bize karşı bir savaş ilanı olarak göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ürdün Başbakanı ayrıca, herhangi bir yerinden edilmeyi Filistin meselesinin ‘tasfiyesi’ anlamına gelmesi olarak değerlendirerek, iki devletli çözümün ‘sorunun tek çözümü olduğunu ve bundan kaçınılamayacağını’ vurguladı.