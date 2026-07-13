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Ürdün ordusu: İran'dan ateşlenen 4 füze etkisiz hale getirildi

Ürdün ordusu, İran'dan ateşlenen 4 füzenin düşürüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Ürdün ordusu: İran'dan ateşlenen 4 füze etkisiz hale getirildi
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Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından atılan füzelerin hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi.

Kuveyt Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise ordunun Kuveyt hava sahasındaki "düşman" hava hedeflerine karşı koyduğu bildirildi.

Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilerek, halka ilgili makamların güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

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