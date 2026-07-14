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Ürdün ordusu: İran'dan ateşlenen 4 füze etkisiz hale getirildi

Ürdün ordusu, İran'dan ateşlenen 4 füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Ürdün ordusu: İran'dan ateşlenen 4 füze etkisiz hale getirildi
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Ürdün Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İran topraklarından atılan 4 füzenin hava savunma sistemlerince engellendiği kaydedildi.

Açıklamada, olay nedeniyle herhangi can kaybı, yaralanma ve maddi hasar olmadığı belirtildi.

Orduya bağlı teknik ekiplerin, çeşitli noktalara düşen füze parçalarına müdahale ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığı vurgulandı.

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