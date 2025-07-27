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Ürdün ve BAE, Gazze'ye havadan yardım atmaya başladı

İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle Gazze’de ortaya çıkan kıtlık felaketinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün’ün bölgeye havadan yardım atmaya başladığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Ürdün ve BAE, Gazze'ye havadan yardım atmaya başladı
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İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, BAE ve Ürdün’e ait uçaklar Gazze kentine paraşütle 8 yardım kutusu attı.

Açlıkla boğuşan Gazze’de Filistinlilere gönderilen yardım kutularından dördünün Gazze kentindeki Eski Şehir bölgesine diğer dördünün kentin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi’ne paraşütle atıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu, cuma gününden itibaren yabancı ülkelerin Gazze Şeridi´ne havadan yardım atmasına izin vereceğini açıklamıştı.

​​​​​​​İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'ne daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

İsrail’in uyguladığı ambargo nedeniyle ortaya çıkan insanlık krizi nedeniyle Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 133’e yükselmişti.

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