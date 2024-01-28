Ürdün’deki ABD üssüne dron saldırısı: 3 ölü, 25 yaralı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına karşılık olarak Orta Doğu’daki ABD üslerine yönelik saldırılar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Ürdün’de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığı duyuruldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, söz konusu üssün adının Tower 22 olduğu ve İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana ilk kez Orta Doğu’da ABD askerlerinin öldürüldüğü ifade edildi.

Tower 22 ilk kez hedef alınırken, 7 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik 158’den fazla saldırı düzenlendi.