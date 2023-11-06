Ürdün'den Filistin çıkışı: Savaş ilanı olarak değerlendireceğiz

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 31. gününde devam ediyor.

Saldırılarda binlerce sivil hayatını kaybederken Ürdün Başbakanı Beşir Hani el-Hasavne, "Filistinlileri tehcir etmeye yönelik her türlü girişim veya koşul kırmızı çizgidir. Ürdün bunu bir savaş ilanı olarak değerlendirecektir." açıklaması yaptı.

Ölü sayısı 10 bini aştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in saldırıları sonucu oluşan can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 4 bin 104'ü çocuk, 2 bin 641'i kadın olmak üzere 10 bin 22'ye çıktığını ifade etti.