Ürdün'den İsrail'e nota

Ürdün hükümeti, Tel Aviv Büyükelçisi Gassan el-Mecali'nin işgal altındaki Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya girişi sırasında engellenmesine tepki olarak Amman'daki İsrail Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Mecali, Mescid-i Aksa'ya girişi sırasında bir İsrailli polisin engeline takıldı.

Bunun üzerine Ürdün hükümeti, tepkisini iletmek üzere İsrail'in Amman Büyükelçisi Eitan Sorkis’i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, "İsrailli Büyükelçi'ye ülkesinin hükümetine derhal iletmesi için sert bir protesto notası verildi." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'nın Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde olduğunu hatırlatan Mecali, protesto notasıyla aynı zamanda "Aksa'nın iç işlerine müdahale amacı taşıyan kabul edilemez uygulamaların kınandığını" belirtti.

İsrail'in Kudüs'te işgalci güç olarak uluslararası hukuka bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Mecali, özellikle kentteki Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlara yönelik ihlallerden sakınılması uyarısında bulundu.

İsrail polisi: Büyükelçi koordinasyonsuz geldi

Öte yandan İsrail polisinin olaya ilişkin yazılı açıklamasında, Büyükelçi Mecali'nin ziyareti için "ön koordinasyon" gerektiği ve "gazeteciler tarafından hatalı ve yanıltıcı yayınlar yapıldığı" iddia edildi.

Ürdünlü yetkililerin uluslararası hukuka ve anlaşmalara göre Ürdün’ün himayesindeki Mescid-i Aksa’ya giriş için İsrail'in iznine veya bu çerçevede bir girişimde bulunmaya ihtiyacı olmamasına rağmen İsrail makamlarının Büyükelçi'yi “koordinasyonsuzluk” ile suçlaması ve gazetecileri sorumlu tutması dikkati çekti.

İsrail polisi, "Gazetecilerin yönelimleri ile yapılan yanlış ve yanıltıcı yayınlara ilişkin açıklama" başlığını seçtiği yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Kısa süre önce, Ürdün’e bağlı (Kudüs İslami) Vakıflar İdaresi yöneticisi ile Ürdün'ün İsrail Büyükelçisi, polisle herhangi bir ön koordinasyon olmaksızın Harem-i Şerif’e geldi. Onların varlığını fark eden ve büyükelçinin kimliği ile ziyaretten haberi olmayan bir polis, yetkili memura haber vererek talimat almayı bekledi ve bu amaçla iki ziyaretçi çok kısa bir süre bekletildi.

Hatalı ve yanıltıcı yayınlarda belirtilenin aksine Büyükelçi'nin Harem-i Şerif’e girişi engellenmedi. Ancak Büyükelçi, belli bir aşamada kendi inisiyatifiyle oradan ayrılmaya karar veren kişi oldu. Polis memuru ise uygun talimatları almaya çalışıyordu. Eğer (Büyükelçi) birkaç saniye daha beklemiş olsaydı Harem-i Şerif bölgesine girmiş olacaklardı."

Açıklamada ayrıca, Mescid-i Aksa’nın Ürdün himayesindeki statükosu göz ardı edilerek, “Ön koordinasyonun Büyükelçi'nin Harem-i Şerif’e girişinde herhangi bir gecikmeyi önleyeceğini belirtmekte fayda var." ifadesine yer verildi.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.