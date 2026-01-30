Üretim hatası fenomen doğurdu: Labubu'dan sonra yeni trend “ağlayan at”

İnternette “ağlayan at” olarak adlandırılan oyuncak, Ay Takvimi’ne göre At Yılı’nın başlamasıyla birlikte Çin sosyal medyasında hızla yayıldı. Kullanıcılar, bu ifadenin mevcut ruh hallerini “mükemmel yansıttığını” dile getirdi.

İlginç olan ise oyuncağın baştan üzgün görünmek üzere tasarlanmamış olması. Yiwu’da bulunan Happy Sister mağazasının sahibi Zhang Huoqing’e göre pelüş at, neşeli bir yeni yıl dekorasyonu olarak planlandı. Ancak üretim sırasında bir işçi ağzı yanlışlıkla ters dikti; gülümseme kalıcı bir somurtkanlığa dönüştü.

Zhang, hatayı fark edince müşterilere para iadesi teklif ettiğini, ancak müşterilerin geri gelmediğini söyledi. Geri dönen şey ise oyuncağın fotoğraflarının çevrimiçi ortamda yayılması oldu. Zhang, “İnsanların bunu komik bulduğunu fark ettim. Kendilerini hatırlattığını söylediler” dedi.

Bu ilginin ardından Zhang, hatayı düzeltmek yerine üretimi sürdürme kararı aldı. “Üzgün olanı üretmeye devam etmeye karar verdik. Bu ağlayan at, modern çalışanların gerçekliğine gerçekten çok uygun” dedi.

Talep neredeyse anında arttı. Yiwu’daki satıcılara göre günlük siparişler birkaç yüz adetten 15 bin adede yükseldi; fabrikalar talebi karşılamak için ek üretim hatları kurdu. Günün erken saatlerinde Happy Sister mağazasındaki “ağlayan at” rafları çoğu zaman tükeniyor. Personel rafları hızla doldururken müşterilerin en sık sorduğu soru değişmiyor: “Ağlayan olan hâlâ var mı?”

Yurtdışından da sipariş geliyor

25 yılı aşkın süredir bayram oyuncakları satan Lou Zhenxian, ürün için “Bu özel bir şey. Mağazaya giren hemen herkes onu istiyor” ifadelerini kullandı. Oyuncak, Güneydoğu Asya, Rusya ve Güney Afrika’dan gelen siparişlerle yurtdışı alıcıların da ilgisini çekti.

İnternette bazı kullanıcılar, hataya sembolik anlamlar da yükledi. Bir yorumda, kaybolan bir atın beklenmedik bir servet getirmesini anlatan eski bir Çin atasözüne atıf yapılarak, ters ağız dikişinin “şanslı bir kaza” olduğu savunuldu. Başka kullanıcılar ise oyuncağın kendilerini “anlaşılmış hissettirdiğini” dile getirdi.