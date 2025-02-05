USPS'den Çin hamlesi: Yeniden kabul edilecek

ABD Posta Servisi'den (USPS) yapılan açıklamada, "Posta Servisi, Çin ve Hong Kong'tan gelen tüm uluslararası posta ve paketleri kabul etmeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, USPS'nin paket teslimatında en az aksamanın yaşanmasını sağlamak amacıyla, Çin'e yönelik vergilerin tahsil edilme yöntemini belirlemek için Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) ile işbirliği içinde çalıştığı belirtildi.

USPS, dün, Çin ve Hong Kong'dan ülkeye gelen kolilerinin sevkiyatını askıya aldığını duyurmuştu.

Bu açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Trump, Kanada ve Meksika'ya getirilen vergilerin yürürlüğe girmesini, bu ülkelerin sınır kontrollerini sıkılaştırılması karşılığında 1 ay ertelediğini duyurmuş, ancak Çin'e yönelik bir erteleme yapılmamıştı.

Çin de Trump'ın ülkeden ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, ABD'den ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini bildirmişti.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtilmişti.