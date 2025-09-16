Usta oyuncu Robert Redford hayatını kaybetti

Hollywood’un önde gelen oyuncusu olma statüsünü reddeden ünlü aktör ve Oscar ödüllü yönetmen Robert Redford, hayatını kaybetti.

Robert Redford, 18 Ağustos 1936’da Kaliforniya, Santa Monica’da doğdu. Tam adı Charles Robert Redford Jr. Babası bir laboratuvar teknisyeni, annesi ise bir model ve manikür uzmanıydı.

Ailesi İskoç ve İngiliz kökenli.

Çocukluğu sırasında sporla ve resimle ilgilendi. Santa Monica Lisesi’nden mezun olduktan sonra, San Francisco Sanat Enstitüsü ve Pratt Institute (New York) gibi kurumlarda sanat eğitimi aldı. Ancak kariyerini görsel sanatlar yerine oyunculukta ilerletmeye karar verdi.

1960’larda Hollywood’a adım attı

Redford, 1950’lerin sonlarında sahne ve televizyon oyunlarında rol almaya başladı. 1960’larda Hollywood’a adım attı ve kısa sürede dikkat çekti.

İlk büyük çıkışını 1969’da Butch Cassidy and the Sundance Kid filmiyle yaptı. Bu filmdeki Sundance karakteriyle kült bir ikon haline geldi ve Western türünün unutulmazları arasında yer aldı. Bu rol, onun hem şöhretini hem de Hollywood’da sağlam bir kariyerinin temelini attı.

Önemli filmleri ve rolleri:

The Sting (1973): Paul Newman ile birlikte oynadığı bu film, En İyi Film Oscar’ını kazandı.

All the President’s Men (1976): Watergate skandalını konu alan filmde gazeteci Bob Woodward’ı canlandırdı.

The Way We Were (1973), Out of Africa (1985), Sneakers (1992) gibi romantik ve dram türündeki filmlerle de beğeni topladı.

Redford, genellikle yakışıklı, karizmatik ve doğal bir Amerikan karakteriyle özdeşleşti.

Aynı zamanda yönetmendi

Redford, sadece oyuncu değil, aynı zamanda başarılı bir yönetmen ve yapımcıdır. 1980’lerde yönetmenliğe adım attı ve Ordinary People (1980) filmiyle En İyi Yönetmen Oscar’ını kazandı.

Ayrıca çevre, kültür ve bağımsız sinema projelerini destekleyen Sundance Enstitüsü’nü 1981’de kurdu. Sundance Film Festivali, bağımsız sinemanın en prestijli etkinliklerinden biri haline geldi.

Robert Redfor’dun özel hayatı

Redford, 1958’de Lola Van Wagenen ile evlendi ve 1985’te boşandılar. Daha sonra 2009’da Sibylle Szaggars ile evlendi. Çocukları da sanat ve filmle ilgileniyor.

Çevre koruma, doğal yaşam ve bağımsız film endüstrisini destekleme konusunda aktif rol aldı.