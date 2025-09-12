Utah Valisi açıkladı: Charlie Kirk cinayeti zanlısı 22 yaşındaki Tyler Robinson

ABD’nin önde gelen muhafazakâr aktivistlerinden, yazar ve podcast sunucusu Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlik sırasında keskin nişancı ateşiyle öldürülmüştü.

Trump yakalandığını duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Fox News’e verdiği demeçte, "Sanırım onu yakaladık" diyerek bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.Trump, zanlının bir tanıdığı tarafından ihbar edildiğini belirtti.

Utah Valisi açıkladı: 22 yaşındaki Tyler Robinson

ABD'nin Utah Valisi Spencer Cox ise, "Charlie Kirk cinayeti zanlısı, 22 yaşındaki Tyler Robinson" açıklamasını yaptı.

Görüntüsü paylaşıldı

Utah Kamu Güvenliği Komiseri Beau Mason, saldırganın üniversite öğrencisi yaşlarında göründüğünü ve "kampüste kolayca araya karıştığını" söyledi. FBI, güvenlik kameralarından elde edilen ve koyu giyimli, siyah güneş gözlüğü ile koyu renkli şapka takan, üzerinde ABD bayrağı ve uçan kel kartal figürü bulunan uzun kollu bir kişi görüntüsünü şüpheli olarak kamuoyuyla paylaşmıştı.

Soruşturma kapsamında, olay yerine yakın ormanlık alanda bir tüfek bulundu. Silahın yanı el ve ayak izleri de inceleniyor. Perşembe günü kampüs kapatıldı, çatı ve çevresindeki ormanlık alan sarı şeritlerle kapatılarak delil arandı.

Boynundan vurularak öldürüldü

Soru-cevap formatındaki "Prove Me Wrong" başlıklı tartışma etkinliği, Çarşamba günü Orem kentindeki kampüste yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla başlamıştı. FBI ve eyalet yetkilileri, saldırganın etkinlikten dakikalar önce kampüse geldiğini, merdivenlerden çatıya çıkarak tek el ateş ettiğini aktardı. Kurşun, silah edinmeyi savunmasıyla bilinen Kirk’ün boynuna isabet etti. Salondakiler panikle kaçarken, saldırgan çatıdan atlayıp izini kaybettirdi.

Kirk, ABD üniversitelerini kapsayan 15 etkinlikten oluşan "American Comeback Tour" kapsamında Utah’taydı. Turning Point USA (Dönüm Noktası ABD) adlı muhafazakâr öğrenci grubunun kurucu ortağı ve başkanı olan Kirk’ün öldürülmesine, hem Demokrat hem Cumhuriyetçi cepheden ve yabancı devlet başkanlarından da sert açıklamalar geldi.

Öte yandan Trump, Kirk'e ülkenin en yüksek sivil ödülü olan Başkanlık Özgürlük Madalyası verileceğini duyurdu. İki çocuk babası ve evli olan Kirk, ırk, cinsiyet, göç, din ve silah düzenlemeleri gibi konulardaki sağ görüşlü politikaların karizmatik savunucusu olarak tanınıyordu. Sık sık hem aşırı sol hem de aşırı sağdan gelen eleştirmenlerle canlı tartışmalara girerek kamuoyunda geniş yankı uyandırıyordu.