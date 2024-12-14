Uydu görüntüleri ortaya çıktı: Rusya Suriye'den tamamen mi çekiliyor?

Uydu görüntüleri, Rusya'nın Suriye'deki Hmeimim Hava Üssü'nden askeri ekipmanlarını tahliye ettiğini gösteriyor. Maxar tarafından 13 Aralık 2024'te yayımlanan görüntülerde, üsse konuşlanmış Antonov AN-124 tipi kargo uçaklarının burun kısımlarının açılarak ağır ekipmanların yüklenmesine hazırlandığı görülüyor. Ayrıca Ka-52 saldırı helikopterlerinin ve S-400 hava savunma sistemlerinin sökülerek taşınmaya hazırlandığı tespit edildi.

Tartus'taki üste hareketlilik yok

Bu gelişme, Suriye'de Beşar Esad rejiminin geçtiğimiz hafta sonu muhalif güçler tarafından devrilmesinin ardından gerçekleşti. Rusya'nın Tartus'taki deniz üssünde ise önemli bir değişiklik gözlemlenmedi; iki fırkateynin liman açıklarında beklediği bildirildi. Kremlin, Esad'ın düşüşünden sonra Suriye'deki askeri varlığının geleceğinin, yeni hükümetle yapılacak müzakerelere bağlı olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) liderliğindeki yeni yönetimle "yapıcı" görüşmeler yürüttüklerini ve Hmeimim ile Tartus üslerindeki varlıklarını sürdürmeyi umduklarını ifade etti.

Moskova, Suriye'de kalıcı olmayabilir

Analistler, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını korumak için yeni hükümete ekonomik yardım veya siyasi ortaklık teklif edebileceğini öngörüyor. Ancak askeri ekipmanların tahliyesi, Moskova'nın Suriye'deki stratejik varlığını yeniden değerlendirdiğine işaret ediyor.