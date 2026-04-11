Uzaya gidiyorlar, prim almıyorlar: Artemis II astronotlarının maaşı ne kadar?

Ay etrafındaki tarihi bir yolculuğa çıkan Orion kapsülü, komutan Reid Wiseman, pilot Victor Glover, görev uzmanı Christina Koch ve Kanadalı astronot Jeremy Hansen'den oluşan mürettebatıyla, Dünya’dan şimdiye kadar katedilen en uzak mesafe rekorunu (yaklaşık 407 bin kilometre) kırarak tam olarak öngörülen zamanda Dünya'ya inen Artemis II mürettebatı, insanlık tarihinin en uzak noktasına ulaşarak bir rekora imza attı. Ancak bu başarı, çoğu kişinin düşündüğü kadar maddi kazanç sağlamıyor.

NASA’da çalışan astronotlar, riskli görevlerine rağmen prim, fazla mesai ya da tazminat almıyor.

Astronot maaşı ne kadar?

NASA verilerine göre bir astronotun yıllık maaşı yaklaşık 152 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Kanada Uzay Ajansı’nda görev yapan astronotların da buna yakın ücretler alıyor.

İlk bakışta fena bir kazanç olmadığı düşünülse de astronotların maaşları, finans analistleri ya da bazı teknik mesleklerle benzer seviyede bulunuyor. Üstelik bu mesleklere göre daha riskli bir alanda çalışıyor olmalarına karşın ek gelirleri bulunmuyor.

Astronotların sadece görev süresince ulaşım, konaklama ve yemek gibi tüm temel ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyor.

Binlerce başvuran arasından birkaç kişi seçiliyor

Çok kazançlı görünmese de astronot olmak isteyenlerin sayısını az değil. NASA’nın son alımlarında 8 binden fazla başvuru arasından yalnızca 10 adayın seçildi. Bu da kabul oranının yüzde 0,125 gibi son derece düşük olduğunu gösteriyor.

Astronot olmak için ne gerekiyor?

Artemis II mürettebatındaki isimler farklı geçmişlere sahip olsa da ortak noktaları güçlü teknik eğitim ve yüksek düzeyde deneyim.

Örneğin, Reid Wiseman bilgisayar ve sistem mühendisliği eğitimi aldı ve donanmada pilot olarak görev yaptı. Christina Koch elektrik mühendisliği alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip. Victor Glover donanma geçmişi olan bir pilot. Ve Jeremy Hansen de fizik eğitimi alarak Kanada Hava Kuvvetleri’nde görev yaptı.

NASA’ya göre astronot olmak için akredite bir üniversiteden diploma şart. Uçuş deneyimi zorunlu değil, ancak askeri ya da sivil pilotluk gibi tecrübeler önemli avantaj sağlıyor.

Uzay yarışında özel sektör etkisi artıyor

Uzay görevleri uzun yıllar boyunca NASA gibi devlet kurumlarının kontrolündeydi. Ancak son dönemde özel şirketlerin yükselişi dikkat çekiyor.

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, 2020’de ilk ticari insanlı uçuşunu gerçekleştirerek bu alanda önemli bir dönüm noktası oldu.

Benzer şekilde Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin de sivil yolcuları uzaya taşıyan kısa süreli uçuşlar düzenliyor.

Buna rağmen ister devlet ister özel sektör projeleri olsun, deneyimli astronotlara olan ihtiyaç devam ediyor.