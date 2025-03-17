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Uzayda 9 aydır mahsur kalan astronotlar, yarın dünyaya dönüyor

NASA, Butch Wilmore ve Suni Williams’ın yarın akşam SpaceX aracıyla Dünya'ya dönüş yapacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Uzayda 9 aydır mahsur kalan astronotlar, yarın dünyaya dönüyor
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ABD’li astronotlar Barry “Butch” Wilmore ve Suni Williams, 9 aydan uzun süredir Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kaldıktan sonra nihayet Dünya’ya dönüyor. NASA, iki astronotun yarın akşam bir SpaceX Crew Dragon aracıyla geri getirileceğini açıkladı.

Wilmore ve Williams, Haziran ayında Boeing’in Starliner uzay aracını test etmek için ISS’e gitmişti. Ancak aracın tahrik sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle dönüş yolculuğu güvenli bulunmadı ve astronotların ISS’te kalmaları gerekti.

Dönüş yolculuğu yarın akşam gerçekleşecek

NASA, astronotların planlanan iniş zamanını güncelleyerek yarın akşam TSİ 23:57’de (21:57 GMT) Florida açıklarında denize iniş yapacaklarını duyurdu. Daha önce çarşamba günü için planlanan iniş, hava koşullarının daha uygun olması nedeniyle öne çekildi.

NASA açıklamasında, dönüş tarihinin ISS’teki görev devir teslim sürecinin tamamlanmasını sağlarken, hafta sonuna doğru beklenen olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için planlandığını belirtti.

Uzun süren görev sonunda bitiyor

Wilmore ve Williams’ın yanı sıra, NASA astronotu Nick Hague ve Rus kozmonot Aleksandr Gorbunov da Crew Dragon kapsülüyle Dünya’ya dönecek. Dönüş yolculuğu, Pazartesi akşamından itibaren NASA tarafından canlı yayınlanacak.

Normalde ISS görevleri yaklaşık 6 ay sürerken, iki astronotun uzayda mahsur kalması bu süreyi aşarak dikkat çekti. Ancak yine de NASA astronotu Frank Rubio’nun 2023’te ISS’de geçirdiği 371 günlük rekor sürenin oldukça altında kaldı. Uzayda en uzun süre kalan kişi ise 437 günle Rus kozmonot Valeri Polyakov olmuştu.

Beklenmedik uzun görev ilgi uyandırdı

Wilmore ve Williams’ın uzayda planlanandan çok daha uzun süre kalması, kamuoyunun dikkatini çekti. Ailelerinden uzun süre ayrı kalan astronotlar için ek kıyafet ve kişisel bakım ürünleri gönderildi.

Astronotların dönüşü, uzay araştırmalarında güvenli seyahat konusunu bir kez daha gündeme getirirken, Boeing’in Starliner aracıyla ilgili yaşanan aksaklıklar da mercek altına alındı.

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