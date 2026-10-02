Uzayda ilaç araştırması için geri sayım: Çin ilk testi 2027’de yapacak

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Çin’de ticari uzay şirketi CAS Space, ilaç araştırmalarına yönelik deneylerin 2027’nin ilk çeyreğinde başlatılacağını açıkladı. İlk yüklerin, yeniden kullanılabilir bir uzay aracıyla gerçekleştirilecek uçuş kapsamında uzaya gönderilmesi planlanıyor. Deneylerde protein ve küçük moleküllü ilaçların kristalleşme süreçleri incelenecek.

Mikro yerçekimi ortamı kullanılacak

Çalışmanın temelinde uzaydaki mikro yerçekimi ortamının sağladığı farklı koşullar bulunuyor. Bu ortamın bazı proteinlerin daha kaliteli kristaller oluşturmasına imkan sağlayabileceği değerlendiriliyor. Ayrıca küçük moleküllü ilaçlarda kristal yapıların incelenmesi ve parçacık özelliklerinin kontrolü için yeni deney koşulları sunabileceği belirtiliyor.

Hücreler de araştırılacak

Uzaydaki mikro yerçekimi koşulları yalnızca ilaç kristalleşmesi açısından değil, hücre araştırmaları açısından da önem taşıyor. Bu ortamda hücrelerin üç boyutlu yapılar oluşturmasının kolaylaşabileceği ve bunun hastalık mekanizmalarının incelenmesi ile ilaçlara verilen tepkilerin araştırılmasına katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Deneyler için ortak çalışma

CAS Space ile Guangzhou Laboratuvarı, uzayda ilaç araştırmalarına yönelik yüklerin geliştirilmesi konusunda ortak çalışma yürütüyor. Guangzhou Laboratuvarı deneylerin bilimsel planlaması, numuneler, yer testleri ve sonuçların analizinden sorumlu olacak. CAS Space ise uzay platformu, deney ortamının hazırlanması, sistem bağlantıları, fırlatma ve geri dönüş süreçlerini üstlenecek.

İlk aşamada ilaç kristalleri incelenecek

2027’nin ilk çeyreğinde yapılması planlanan ilk uçuşta protein ve küçük moleküllü ilaçların kristalleşmesi üzerine deneyler gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarla birlikte uzay ortamında kullanılabilecek ilaç araştırma ekipmanlarının ön teknik doğrulamasının yapılması hedefleniyor.