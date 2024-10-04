Uzayda mahsur kalan astronotlar Dünya'ya dönüş için gün sayıyor

NASA astronotlarını taşıyan ve haziran başında yaşanan teknik sorunlar nedeniyle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) beklemekte olan Boeing'in Starliner uzay aracı, eylül başında mürettebatsız olarak Dünya'ya geri döndü. Bu arızanın ardından gözler, ISS'de kalan iki astronota çevrildi. Son dakika yaşanan aksaklıklar, Starliner'ın ilk mürettebatlı fırlatma denemesinin iki kez ertelenmesine yol açtı.

Mayıs ayında ISS'ye yapılması planlanan uzay uçuş denemesi, mekikte tespit edilen valf arızası nedeniyle ertelenirken, haziran başındaki deneme de geri sayımın yapıldığı anda bilgisayar sisteminde meydana gelen teknik sıkıntıdan dolayı durduruldu.

Yaşanan teknik aksaklıkların ardından Boeing, NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Starliner uzay aracını 5 Haziran'da başarıyla uzaya gönderdi.

Helyum sızıntısı tespit edildi

Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılan aracın, astronotların ISS'de yaklaşık bir hafta kalacakları bir görev için planlandığı açıklandı. Ancak Starliner'ın ISS'ye başarılı bir şekilde kenetlenmesinin hemen ardından NASA, uzay aracında beş helyum sızıntısı tespit edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, sızıntılardan birinin uçuş öncesinde, diğerlerinin ise uçuş sırasında fark edildiği belirtildi. Helyum sızıntısına neden olan vanaların kapatıldığı ve uzay aracının stabil durumda olduğu vurgulandı.

Normal şartlarda haziranın ikinci haftasında planlanan Dünya'ya dönüş uçuşu, uzay aracındaki helyum sızıntıları ve bazı iticilerin beklenmedik şekilde çalışmayı durdurması nedeniyle birkaç kez ertelendi.

Başlangıçta ekip için en erken dönüş tarihi 18 Haziran olarak belirlense de, sonraki açıklamalarla bu tarih sırasıyla 22 Haziran, 26 Haziran ve 2 Temmuz olarak güncellendi.

NASA ve Boeing yetkilileri, temmuz ayında düzenledikleri basın toplantısında, haftalarca süren sorun giderme çalışmaları ve uzay aracındaki arızaları anlamaya yönelik testler nedeniyle dönüş tarihlerini ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı. 5 Haziran'dan bu yana ISS'de teknik sorunlar nedeniyle bekleyen Starliner uzay aracı, nihayet eylül başında otomatik pilot modunda ve mürettebatsız olarak Dünya'ya geri döndü. Yaklaşık 6 saat süren yolculuğun ardından uzay aracı, ABD'nin New Mexico çölündeki White Sands Uzay Limanı'na başarıyla iniş yaptı.

Şubat 2025'te Dünya'ya dönecekler

NASA'dan yapılan açıklamada, SpaceX'in Crew-9 görevi kapsamında 28 Eylül'de uzaya gönderilen Dragon kapsülünün, ISS'de kalan iki astronotu Dünya'ya getireceği belirtildi. Açıklamada, 5 ay sürecek olan Crew-9 misyonu tamamlandıktan sonra, Wilmore ve Williams'ın da diğer astronotlarla birlikte Şubat 2025'te Dünya'ya dönmelerinin planlandığı ifade edildi.

Böylece, başlangıçta yalnızca bir hafta sürmesi planlanan test uçuşu, 8 aya kadar uzamış olacak.