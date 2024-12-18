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Uzayda mahsur kalan astronotların dönüşü yeniden ertelendi

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda mahsur kalan iki ABD’li astronotun dönüşünün ertelendiğini duyurdu. Astronotların dönüşünün en erken Mart 2025’e ertelendiğini bildirildi.

Haber Merkezi
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Uzayda mahsur kalan astronotların dönüşü yeniden ertelendi
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NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) aylardır mahsur kalan iki ABD’li astronotun dönüşünün yeniden ertelendiğini duyurdu. Astronotların Dünya'ya dönüşü  en erken Mart 2025’e ertelendi. 

 8 gün uzayda kalacaklardı

Haziran ayında Boeing’in Starliner uzay aracıyla UUİ’ye ulaşan tecrübeli astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams, burada yalnızca sekiz gün geçirmeyi planlıyordu.

Ancak Starliner’ın itki sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle NASA, dönüş planlarını tamamen değiştirmek zorunda kaldı.

 Araç için mürettebatsız geri getirme kararı alındı

NASA, Starliner üzerinde haftalar süren yoğun testlerin ardından, aracı mürettebatsız olarak Dünya’ya geri getirme kararı aldı. Wilmore ve Williams’ın dönüşü ise SpaceX’in Crew-9 göreviyle gerçekleşecekti.

Mart 2025’e ertelendi

Crew-9 ekibi, Eylül sonunda Dragon uzay aracıyla UUİ’ye ulaşmış ve Wilmore ile Williams için iki boş koltuk bırakmıştı. Plan, dört astronotun Şubat 2025’te Dünya’ya dönmesini öngörüyordu.

Ancak NASA, Crew-10 görevinin başlangıcının en erken Mart 2025’e ertelendiğini açıkladı. Bu durum, Crew-9 ekibiyle birlikte Wilmore ve Williams’ın da “devir teslim süreci” için UUİ’de daha uzun süre kalacağı anlamına geliyor.

 NASA’nın blog yazısında, “Bu değişiklik, NASA ve SpaceX ekiplerine yeni bir Dragon uzay aracının hazırlık sürecini tamamlamaları için zaman tanıyor” denildi.

Wilmore ve Williams, başlangıçta planlanan sekiz günlük görev yerine, dokuz aydan fazla bir süre uzayda kalacak. Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX, UUİ ekiplerinin dönüşümü için her altı ayda bir düzenli uçuşlar gerçekleştiriyor.

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