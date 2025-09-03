  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Sahte astronot uzayda mahsur kaldım yalanıyla vatandaşı dolandırdı!
Takip Et

Sahte astronot uzayda mahsur kaldım yalanıyla vatandaşı dolandırdı!

Yaşlı kadın, kendisini uzayda mahsur kalmış gibi gösteren sahte bir astronot tarafından kandırıldı. Mağdurun, astronotun “oksijen alabilmesi” için para gönderdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sahte astronot uzayda mahsur kaldım yalanıyla vatandaşı dolandırdı!
Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile Moskova’da görüşmeye hazır olduğunu açıkladı, ancak bu görüşmenin gerçekten bir anlam taşıyıp taşımayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

Yaklaşık 1 milyon yen (275 bin TL) dolandırıldı

Öte yandan, Japonya’nın Hokkaido Adası’nda 80 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada tanıştığı ve kendisini “uzayda mahsur kalan bir astronot” olarak tanıtan kişi tarafından yaklaşık 1 milyon yen (275 bin TL) dolandırıldı.

Sahte astronot uzayda mahsur kaldım yalanıyla vatandaşı dolandırdı! - Resim : 1

Oksijen almak için nakit paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi

Hokkaido Polisi, dolandırıcının kadına “uzay gemisinin saldırı altında olduğunu” ve “oksijen almak için nakit paraya ihtiyaç duyduğunu” söylediğini belirtti. Kadının, sahte astronota karşı romantik duygular beslediği düşünülerek, istenen parayı gönderdiği bildirildi. Polis, çevrim içi ortamda tanışılan kişilerden para istenmesi durumunda dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Menajer Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildiMenajer Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildiGündem

 

Putin, Zelensky ile görüşme şartını açıkladıPutin Zelensky ile görüşme şartını açıkladıDünya

 

Dünya
Putin, Zelensky ile görüşme şartını açıkladı
Putin, Zelensky ile görüşme şartını açıkladı
Pakistan delegasyonu Küresel Sumud Filosu'na katıldı
Pakistan delegasyonu Küresel Sumud Filosu'na katıldı
Kremlin, Putin'in ABD'ye karşı komplo kurduğu iddialarını yalanladı
Kremlin, Putin'in ABD'ye karşı komplo kurduğu iddialarını yalanladı
Kim Jong Un’un 12 yaşındaki kızı Pekin’de: Babasına eşlik ettiği ilk yurt dışı ziyareti
Kim Jong Un’un 12 yaşındaki kızı Pekin’de: Babasına eşlik ettiği ilk yurt dışı ziyareti
Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeyi sürdürüyor
Hawaii'de Kilauea Yanardağı lav püskürtmeyi sürdürüyor
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin netlik kazanmasını bekliyoruz
NATO: Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin netlik kazanmasını bekliyoruz