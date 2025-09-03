Sahte astronot uzayda mahsur kaldım yalanıyla vatandaşı dolandırdı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile Moskova’da görüşmeye hazır olduğunu açıkladı, ancak bu görüşmenin gerçekten bir anlam taşıyıp taşımayacağı konusunda şüphelerini dile getirdi.

Yaklaşık 1 milyon yen (275 bin TL) dolandırıldı

Öte yandan, Japonya’nın Hokkaido Adası’nda 80 yaşındaki bir kadın, sosyal medyada tanıştığı ve kendisini “uzayda mahsur kalan bir astronot” olarak tanıtan kişi tarafından yaklaşık 1 milyon yen (275 bin TL) dolandırıldı.

Oksijen almak için nakit paraya ihtiyaç duyduğunu söyledi

Hokkaido Polisi, dolandırıcının kadına “uzay gemisinin saldırı altında olduğunu” ve “oksijen almak için nakit paraya ihtiyaç duyduğunu” söylediğini belirtti. Kadının, sahte astronota karşı romantik duygular beslediği düşünülerek, istenen parayı gönderdiği bildirildi. Polis, çevrim içi ortamda tanışılan kişilerden para istenmesi durumunda dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.