Uzlaşma sağlandı: Epstein belgelerinde mağdurların kimlikleri korunacak

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurmakla suçlanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Epstein'e ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının kamuoyuyla paylaşılmasının ardından ABD'de yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

Manhattan Federal Mahkemesi Yargıcı Richard Berman, Epstein belgelerinde mağdurların kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin şikayetler üzerine yapılması planlanan duruşmayı, mağdur avukatları ile Adalet Bakanlığı arasında uzlaşma sağlanmasının ardından iptal etti.

Hakim Berman, gizlilik sorunlarının taraflar arasında çözülmesinden memnuniyet duyduğunu, sürecin yakından izleneceğini kaydetti.

Uzlaşmanın içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, mağdurların temsilcileri, kimliklerin korunmasına yönelik eksiklerin hızla giderileceğini ve benzer hataların tekrarlanmayacağını umduklarını vurguladı.

Adalet Bakanlığı ise belgelerdeki bazı bilgilerin yanlışlıkla ifşa edilmesinin "teknik ya da insani hatalardan" kaynaklandığını, protokollerin güncellendiğini ve mağdurların tespit ettiği birçok içeriğin yayından kaldırıldığını açıkladı.

Mağdur avukatları, geçen hafta yayımlanan milyonlarca belgede isimler ve kişisel bilgilerin yeterince gizlenmediğini belirterek yargıdan acil müdahale talep etmişti.

Avukatlar, bazı mağdurların ölüm tehdidi aldığını aktarmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.