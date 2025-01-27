Uzmanı uyardı! Fahiş fiyat uygulayan yangın tüpü satıcıları ihbar edilmeli

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında yangın tüpleri gibi yangın söndürme malzemelerine talep hızla arttı. Bazı işletmelerin söz konusu ürünlerin fiyatında yüksek artış yaptığı görüldü.

Ticaret Bakanlığı ekipleri de yangın söndürme malzemeleri satan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı. Ekipler, fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik gerekli cezai işlemleri uygulamaya başladı.

"Tüketici haklarına ve toplumsal vicdana aykırı"

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Aziz Koçal da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bolu'da yaşanan acı olayın ardından yangın tüpleri ve iş güvenliği malzemelerinde fahiş fiyat artışlarının yaşandığı yönündeki haberlerin kamuoyunda büyük tepki çektiğini söyledi.

Bu fiyat artışlarının ahlaki olmayan bir fırsatçılık olduğuna işaret eden Koçal, "Toplumun güvenliğini ve hayatını doğrudan ilgilendiren ürün ve hizmetlerde yapılan bu tür fiyat manipülasyonları, hem tüketici haklarına hem de toplumsal vicdana aykırıdır." dedi.

"Fahiş fiyat uygulayan yangın tüpü satıcıları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na şikayet edilmeli"

Koçal, tüketicilerin, yangın ve iş güvenliği malzemelerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşması durumunda bunu yetkili mercilere iletmesi gerektiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu firmalar mutlaka Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na şikayet edilmeli, şikayetler Ticaret Bakanlığı'na ve ALO 175 Tüketici Hattı'na yapılmalıdır. Bu tür fiyat artışlarının önlenmesi için ilgili bakanlıkların denetim çalışmalarına yerel yönetim ekipleri de dahil edilmeli, yerelde daha hızlı ve etkin müdahale mekanizmaları oluşturulmalıdır. Haksız fiyat artışıyla fırsatçılık yapan firmalara caydırıcı cezalar uygulanmalı, bu kişilere ve işletmelere gerekirse ticaretten mene kadar yaptırım uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir."

Üretici, satıcı ve sağlayıcıların kriz dönemlerinde toplumun güvenini suiistimal etmek yerine ticari ahlaka ve toplumsal dayanışma bilincine uygun hareket etmesi gerektiğini belirten Koçal, bu konuda ticaret ve esnaf odalarının da üyelerini takip etmesi gerektiğini kaydetti.