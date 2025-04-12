Uzmanlar: İsrail'de, "savaşın durması pahasına" Gazze'deki esirlerin getirilmesi çağrıları artıyor

Yedek Albay Oren Zini, İsrailli pilot ve yedek askerlerin Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi için yaptığı çağrının etkisine ilişkin İsrail merkezli "103 FM" radyosuna açıklamada bulundu.

"Yedek kuvvetler olmasaydı savaş ilerler miydi?"

Pilotların mektubunu imzalayanlara dair Zini, "Yedek kuvvetlerin İsrail ordusunun sadece ayrılmaz bir parçası değil aynı zamanda başlıca unsuru olduğu kanıtlanmıştır. Yedek kuvvetler olmasaydı savaş ilerler miydi?" dedi.

Aynı radyoya konuşan Maariv gazetesinin askeri analisti Avi Ashkenazi de mektupta orduda hizmet etmeyi reddetme çağrısı yapılmadığına dikkati çekti.

Ashkenazi, "Mektubu imzalayanlar, 1,5 yıllık savaşın ardından nereye doğru gittiğimizi bilmek ve savaşı durdurma pahasına bile olsa esirleri ülkeye geri getirmek istiyor." diye konuştu.

"Mektubu yalnızca Netanyahu ve yozlaşmış ortakları reddetti"

Muhalefetteki Demokrat Parti Milletvekili Gilad Kariv ise 10 Nisan'da X hesabından yaptığı paylaşımda, pilotların mektubunu, "savaşın sona erdirilmesi ve esir askerlerin geri getirilmesinin yanı sıra düzenli ve yedek askerler ile İsrail toplumunun ahlaki imajı ve temel değerleri için açık ve cesur bir çağrı" olarak tanımladı.

Kariv, şu ifadeleri kullandı:

"Korkunç felaketten 1,5 yıl sonra aynı başarısız ve terk edilmiş hükümet, hiçbir strateji veya net bir plan olmadan İsrail askerlerini savaşa gönderiyor. Daha önemlisi ise bunu, İsrail devletinin tarihindeki en uzun savaşını sona erdirecek tamamlayıcı siyasi adımlar atma isteği olmadan yapıyor."

Mektubu "yalnızca Başbakan Binyamin Netanyahu ve onun yozlaşmış ortaklarının" reddettiğine vurgu yapan Kariv, bu kişilerin esir takası anlaşması, komisyonun soruşturma yapması, seçimler ve siyasi müzakereleri de reddettiğini hatırlattı.

"İhtiyaç duyduğu son şey, yedek askerlerle yeniden gerginlik yaşanmasıydı"

Yediot Ahronot gazetesinde yazan İsrailli askeri analist Yossi Yehoshua da kaleme aldığı yazısında, "Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın ihtiyaç duyduğu son şey, hükümete yönelik şüpheler nedeniyle yedek askerlerle yeniden gerginlik yaşanmasıydı." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gerginlik ve ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakerelere işaret eden Yehoshua, şöyle devam etti:

"Bunlar karmaşık, önemli ve her kararı ölüm kalım olan meselelerdir. Hava Kuvvetleri'nden gelen bir mektubun ardından bunlar gündemde ikinci sıraya düştüler. Çünkü mektupta Gazze'deki savaşın 'siyasi' olduğu iddia edilerek tüm rehinelerin geri getirilmesi için derhal savaşın sona erdirilmesi isteniyor."

Yehoshua, Netanyahu ve bazı bakanların mektubu reddetme ısrarıyla işi zorlaştırmalarına rağmen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, "ordunun her türlü siyasetten uzak tutulmasını" istemekle haklı olduğunu belirtti.

İsrail güvenlik teşkilatının gözünü Umman'a çevirdiğini aktaran Yehoshua, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin de katılması beklenen ABD-İran görüşmelerini hatırlattı.

Yehoshua, "Şu aşamada, Netanyahu'nun görüşmelerden iddia ettiği gibi haberdar olduğu veya olmadığı değil, özellikle görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda en olası senaryoda, Başkan Trump ile yaptığı kapalı görüşmede vardığı sonuç önemlidir." ifadelerini kullandı.

İsrailli analist, "ABD yönetimi kaotik ve öngörülemez olduğu için bir an İran'ı yok etmekle tehdit ediyor, hemen ardından görüşmelere girişiyor. İsrail güvenlik teşkilatı, ABD'lilerle ve ABD olmadan olası bir saldırıya veya İran'dan gelecek saldırı olasılığına karşı hazırlıklı olmakta istekli." değerlendirmesinde bulundu.

Hava Kuvvetleri mensuplarının mektubu

İsrail Hava Kuvvetlerinden bir kısmı emekli, 1000'e yakın pilot ve yedek asker, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir mektup yayımlamıştı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar'ın Gazze'ye saldırıların sona erdirilmesini isteyen mektubu imzalayan askerlerin ordudan atılması yönündeki kararını onayladığı bildirilmişti.

Hava kuvvetlerindeki pilot ve yedek askerlerin ardından, İsrail donanmasından emekli 150'den fazla subay ile zırhlı birliklerden yedek askerler, esir takası amacıyla Gazze'deki saldırıların sonlandırılması için mektup yayımlamıştı.

İsrail askeri istihbarat birimi "8200"de görevli yüzlerce yedek asker de Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması talebiyle bir mektup imzalamıştı.

Hava Kuvvetleri mensuplarının mektubuna, akademisyenlerden ve askeri doktorlardan da destek gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da esir takası için Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapan muvazzaf ve emekli askerleri "bir avuç yabani ot" olarak nitelemiş ve lideri olduğu koalisyon hükümetini devirmeye çalışmakla suçlamıştı.