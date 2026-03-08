Uzmanlar Meclisi kararı verdi: Hamaney’in yerine geçecek dini lider seçildi

İran'ın bir sonraki dini liderini belirleyecek olan Uzmanlar Meclisi, öldürülen Ayetullah Ali Hamaney'in halefi konusunda büyük ölçüde çoğunluk uzlaşısına ulaştı.

Meclis üyesi Ayetullah Muhammadmehdi Mirbakeri, süreçle ilgili "bazı engellerin" hâlâ aşılması gerektiğini belirtti.

Uzmanlar Meclisi'nin kıdemli bir üyesi, meclis üyelerinin lider seçimi için "bir gün içinde" toplanacağını açıklamıştı.

İran medyasına yansıyan haberlere göre meclis, nihai kararın yüz yüze yapılacak bir toplantıda mı alınacağı yoksa bu formaliteye bağlı kalınmaksızın mı açıklanacağı konusunda küçük bir görüş ayrılığı yaşadı.

Uzmanlar Meclisi'nin bir diğer üyesi Ayetullah Muhsin Heidari Alekasir, Nournews'te yayımlanan bir videoda mevcut koşullar altında meclisin nihai oylama için yüz yüze toplanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Heidari Alekasir, adayın belirlenmesinde merhum dini liderin "düşman tarafından nefret edilen, düşman tarafından övülmeyen" biri olması yönündeki tavsiyesinin belirleyici olduğunu aktardı.

"Büyük Şeytan'ın bile (ABD) adını andığı" ifadesini kullanan Heidari Alekasir'in bu sözleri dikkat çekti. Söz konusu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamaney'in oğlu Mojtaba'nın "kabul edilemez" bir seçim olduğunu belirtmesinin ardından geldi.