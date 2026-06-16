Vaatler ve gerçekler: ABD-İran hattında sağlanan mutabakat neleri kapsıyor?

Uluslararası diplomatik ilişkilerde tarihi bir dönemeç olarak kayıtlara geçen ABD ve İran arasındaki uzlaşı süreci, Washington kanadından gelen yeni açıklamalarla daha net bir zemine oturuyor. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, taraflar arasında sağlanan mevcut uzlaşının nihai bir barış metni olmaktan ziyade, ileriye dönük müzakerelerin zeminini oluşturan temel bir kılavuz niteliği taşıdığını belirtti. Bu hamleyle diplomatik kanalları açık tutmayı amaçlayan taraflar, son aylarda tırmanan bölgesel gerilimi düşürmek adına ilk resmi adımı atmış oldu.

Detaylar masada şekillenecek

Sürecin kırılgan yapısına ve henüz çözülememiş teknik pürüzlere değinen Vance, mutabakatın 'yalnızca geniş bir çerçeve sağladığını ve önemli ayrıntıların sonraki müzakerelerde belirleneceğini' ifade etti. Yaklaşık bir buçuk sayfalık genel bir metinden oluşan bu mutabakat zaptı, önümüzdeki 60 gün boyunca devam edecek olan teknik görüşmelerin de başlangıcı anlamına geliyor. Bu süre zarfında diplomatik heyetler, hem nükleer taahhütlerin sınırlarını çizecek hem de bölgedeki deniz ticareti rotalarının güvenliğine dair protokolleri masaya yatıracak.

Yaptırımlar ve ekonomik kozlar

Washington yönetiminin bu süreçteki en büyük kozu olan ekonomik yaptırımlar, sonraki oturumların en çetin tartışma konularından biri olmaya aday görünüyor. Mevcut aşamada İran'a yönelik herhangi bir finansal rahatlama veya bloke edilmiş varlıkların serbest bırakılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Vance, ekonomik kısıtlamaların ancak Tahran'ın taahhütlerini eksiksiz yerine getirmesi halinde kademeli olarak esnetilebileceğini işaret etti. Bu yaklaşım, ABD iç siyasetinde anlaşmaya şüpheyle yaklaşan tarafların endişelerini gidermeye yönelik stratejik bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

Denetim mekanizmaları ve bölgesel güvenlik

Anlaşmanın kalıcı bir başarıya ulaşabilmesi için en kritik başlık, uluslararası denetim mekanizmalarının sahaya yeniden dönmesi olarak öne çıkıyor. Yeni süreçte uluslararası nükleer müfettişlerin bölgedeki tesislere girmesi ve zenginleştirilmiş uranyum stoklarının imha sürecine nezaret etmesi bekleniyor. Bununla birlikte, stratejik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere herhangi bir geçiş ücreti veya engel olmadan açık tutulması da görüşmelerin temel şartları arasında yer alıyor. Ancak bölgesel aktörlerin farklı güvenlik öncelikleri ve sahada devam eden askeri hareketlilik, önümüzdeki iki aylık müzakere takviminin oldukça zorlu geçeceğini gösteriyor.