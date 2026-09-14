Vance: Husilerin Kızıldeniz'deki Meyyun Adası'nı ele geçirmesinden endişeliyiz

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Vance, kasımda yapılacak ara seçim çalışmaları çerçevesinde Kansas'a hareket etmeden önce havaalanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Husilerin Meyyun Adası'nı ele geçirmesi konusundaki düşüncesi sorulan Vance, "Elbette endişe verici bir durum, yakından takip ettiğimiz bir konu. Bölgede etkilenen taraflarla; yani Emirlikler (BAE), Suudi Arabistan ve diğerleriyle sürekli iletişim halindeyiz." dedi.

Vance ayrıca, "Husilerin bizzat kendileriyle de doğrudan görüşmeler yürüttüklerini" sözlerine ekledi.

"Dolayısıyla durumun kontrolümüz altında olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullanan Vance, bölgede sürekli değişen bir dinamiğin söz konusu olduğunu, konuyla ilgili Amerika'nın çıkarlarının "en iyi şekilde gözetilmesini sağlamaya devam edeceklerini" kaydetti.

Vance, Orta Doğu'daki gelişmeleri öğrenmek için bölgedeki askeri liderleri bizzat aramasının Pentagon'a duyduğu güvenle ilgili olup olmadığı sorusuna, "Yani, Pete (ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth) ve Dan Kane'e güveniyorum." cevabını verdi.

Bu konuda yapılan bir haberi "çok tuhaf bulduğunu" belirten Vance, "Sanki Başkan Yardımcısı, ABD'nin dış politikasını anlamak için amiralleri ve generalleri arıyormuş gibi bir izlenim yaratıyor." dedi.

Yapay zeka teknolojisinin tehlikeleri konusundaki uyarılara "Truva Atı" benzetmesi

ABD Başkan Yardımcısı Vance, yapay zekanın tehlike sınırını aşmaması için "yavaşlatılması" uyarısının bizzat sektör yöneticileri tarafından yapılmasını "biraz tuhaf" bulduğunu belirtti.

Vance, "Şahsen, çok sayıda ileri düzey yapay zeka teknolojisi şirketinin hükümete gelip kendilerini düzenlemesi için adeta yalvarması bana biraz tuhaf geliyor. Bu durum bana biraz Truva Atı'nı çağrıştırıyor. Bu yüzden bu konuda dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın riskleri olmasıyla birlikte faydalarına da dikkat çeken Vance, Başkan Donald Trump'ın da bu konuda yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin ile uzun vadeli bir yarış içinde olduğuna dikkati çektiğini söyledi.

Vance, "ABD olarak akılcı adımlar atmak ama aynı zamanda gelişmeleri yakından takip edip rakiplerimizin önünde kalmak istiyoruz." diye ekledi.

ABD halkının bu konuda korkması gerektiğini düşünmediğini dile getiren Vance, yapay zeka konusunda Kongre ve Beyaz Saray'ın uzlaşması gerektiğini, bu sayede "kalıcı adımlar atabileceklerini" kaydetti.