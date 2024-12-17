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Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem oldu: 1 kişi öldü

Ada ülkesi Vanuatu'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem oldu: 1 kişi öldü
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Pasifik Okyanusu'nda yer alan Vanuatu'nun başkenti Port Vila'da yerel saatle 12.47'de 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre deprem 57.1 kilometre derinlikte kaydedildi. Çok sayıda bina ve araç hasar gördü. Polis 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

ABD, İngiltere, Fransa ve Yeni Zelanda büyükelçiliklerinin de aralarında bulunduğu yabancı misyonlara ev sahipliği yapan bir bina kısmen çöktü.

Araştırmacı gazetecilik kuruluşu Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'nden (OCCRP) Dan McGarry tarafından paylaşılan görüntüde ise Port Vila'yı uluslararası nakliye terminaline bağlayan yolun heyelan nedeniyle kapandığı görüldü. Şiddetli depremin ardından yapılan tsunami uyarısı ise kısa süre sonra kaldırıldı.

Başkentin büyük bölümünde hissedilen depremde hasarın boyutu henüz bilinmiyor.

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