  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Vatikan duyurdu: Papa'nın Türkiye ziyaretinin tarihi netleşti
Takip Et

Vatikan duyurdu: Papa'nın Türkiye ziyaretinin tarihi netleşti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinin tarihi netleşti. Papa Leo, kasım ayı sonunda Türkiye'yi ve aralık ayı başında Lübnan’ı ziyaret edecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vatikan duyurdu: Papa'nın Türkiye ziyaretinin tarihi netleşti
Takip Et

Vatikan’ın yaptığı açıklamaya göre, Katoliklerin yeni lideri Papa Loe, kasım ayı sonunda Türkiye ve Lübnan'ı ziyaret edecek.

Papa Leo’nun bu gezisi İtalya dışına yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.

27 -30 Kasım tarihinde Türkiye'de olacak

ABD kökenli ilk papa olan Leo, 27 - 30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de bulunacak. Ardından 30 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Lübnan’a geçecek.

Ziyaret kapsamında Papa’nın, Orta Doğu’daki Hristiyanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmesi ve bölge barışı için çağrılarda bulunması bekleniyor.

Türkiye - Vatikan ilişkileri

Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 1959 yılında Vatikan ziyareti ve Papa XXIII. Jean ile yaptığı görüşmenin ardından, 11 Nisan 1960 tarihinde diplomatik ilişkiler kuruldu.

Sonrasında karşılıklı olarak Büyükelçilikler açıldı, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği 1962 yılında faaliyete geçti.

Türkiye’ye ilk Papa ziyareti 1967 yılında VI. Paul tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra, 1979 yılında Papa II. Jean Paul, 2006 yılında XVI. Benedict ve son olarak 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Papa Francis Türkiye'yi ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İmralı, SDG/YPG'ye yeni çağrı yapsınMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: İmralı, SDG/YPG'ye yeni çağrı yapsınGündem

 

Dünya
Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Papua Yeni Gine'de 6,6 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Gazze’deki kayıp tablosu ağırlaşıyor: İsrail saldırılarında 67 bin 173 kişi yaşamını yitirdi
Gazze’deki kayıp tablosu ağırlaşıyor: İsrail saldırılarında 67 bin 173 kişi yaşamını yitirdi
Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
Trump'tan Greta Thunberg'e: Baş belası, öfke sorunu var, doktora gitmeli
Trump'tan Greta Thunberg'e: Baş belası, öfke sorunu var, doktora gitmeli
ABD İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana 21,7 milyar dolarlık askeri destek verdi
ABD İsrail'e 7 Ekim 2023'ten bu yana 21,7 milyar dolarlık askeri destek verdi
Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 8 binden fazla artçı sarsıntı oldu
Filipinler'de 6,9 büyüklüğündeki depremin ardından 8 binden fazla artçı sarsıntı oldu