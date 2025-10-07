Vatikan duyurdu: Papa'nın Türkiye ziyaretinin tarihi netleşti

Vatikan’ın yaptığı açıklamaya göre, Katoliklerin yeni lideri Papa Loe, kasım ayı sonunda Türkiye ve Lübnan'ı ziyaret edecek.

Papa Leo’nun bu gezisi İtalya dışına yaptığı ilk resmi ziyaret olacak.

27 -30 Kasım tarihinde Türkiye'de olacak

ABD kökenli ilk papa olan Leo, 27 - 30 Kasım tarihleri arasında Türkiye’de bulunacak. Ardından 30 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında Lübnan’a geçecek.

Ziyaret kapsamında Papa’nın, Orta Doğu’daki Hristiyanların yaşadığı zorluklara dikkat çekmesi ve bölge barışı için çağrılarda bulunması bekleniyor.

Türkiye - Vatikan ilişkileri

Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın 1959 yılında Vatikan ziyareti ve Papa XXIII. Jean ile yaptığı görüşmenin ardından, 11 Nisan 1960 tarihinde diplomatik ilişkiler kuruldu.

Sonrasında karşılıklı olarak Büyükelçilikler açıldı, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliği 1962 yılında faaliyete geçti.

Türkiye’ye ilk Papa ziyareti 1967 yılında VI. Paul tarafından gerçekleştirildi. Daha sonra, 1979 yılında Papa II. Jean Paul, 2006 yılında XVI. Benedict ve son olarak 28-30 Kasım 2014 tarihlerinde Papa Francis Türkiye'yi ziyaret etti.