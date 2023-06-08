Vatikan: Papa'nın durumu iyi

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un, karnındaki kesiğe bağlı gelişen fıtık dolayısıyla dün yapılan laparatomi ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu sonrasında durumunun iyi olduğu bildirildi.

Roma'daki Gemelli Hastanesinde dün 3 saatlik bir operasyon geçiren ve hastanede müşahede altında tutulmaya devam edilen Papa'nın, sağlık durumuna ilişkin, Vatikan'dan bilgilendirme yapıldı.

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Operasyon sonrasındaki durumu takip eden sağlık ekibi, Papa Franciscus'un uzun süreli dinlenmeyle sakin bir gece geçirdiği bilgisini verdi. Genel durumu iyi, uyanık ve kendiliğinden nefes alabiliyor. Rutin kontroller neticesinde göstergeleri iyi. Gün boyu ameliyat sonrası dinlenmesine devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Bu arada, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella da operasyon geçiren Papa Franciscus'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Papa Franciscus'un karnındaki kesiğe bağlı fıtık ameliyatını gerçekleştiren Doktor Sergio Alfieri, dün yaptığı basın açıklamasında, Papa'nın 2 sene önce gerçekleştirilen kalın bağırsak operasyonunun ardından kesi yerinde gelişen fıtığın plastik cerrahi tarafından protez ağ yardımıyla onarıldığını aktarmıştı.

86 yaşındaki Papa'nın iyileşme süresinin, 5 ila 7 gün olacağı belirtiliyor.

2021'de kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti

2013'te, Katolik Kilisesi'nin 266. Papası olarak seçilen Papa Franciscus'un, gençliğinde geçirdiği enfeksiyon sebebiyle tek akciğeri bulunuyor.

Papa Franciscus, 4 Temmuz 2021'de yine aynı hastanede kalın bağırsak operasyonu geçirmiş ve 10 gün boyunca hastanede gözlem altında kalmıştı.

Papa, Aralık 2022'de, İspanya'nın ABC gazetesine verdiği demeçte, sağlık gerekçesiyle görevini yerine getirememe olasılığına karşın istifa mektubunu hazır beklettiğini ifade etmişti.

Katoliklerin ruhani lideri, kısa süre önce de bu kez nefes darlığı şikayetiyle 29 Mart'ta yine Gemelli Hastanesine kaldırılmıştı. Burada solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle tedavi gören Papa Franciscus, 1 Nisan'da taburcu edilmişti.

Papa Franciscus, dizindeki rahatsızlık sebebiyle bir süredir etkinliklere tekerlekli sandalye ile katılıyor.