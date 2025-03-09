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Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

Vatikan’dan Papa’ın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama geldi. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un durumunda kademeli ve hafif iyileşme gözlemlendiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama
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Vatikan, 23 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Papa'nın ateşi yok"

Açıklamada, "Son günlerde Papa'nın sağlık durumu stabil seyretmekte ve bu da tedaviye iyi yanıt verdiğini göstermektedir. Kademeli ve hafif bir iyileşme gözlemlenmektedir. Papa'nın ateşi yoktur. Kan testleri ve hematolojik değerler stabil seyretmektedir" ifadeleri kullanıldı.

 Doktorlar hastalığın seyrine ihtiyatlı yaklaşıyor

Papa'nın doktorlarının, hastalığın seyrine ilişkin tahminlere ihtiyatlı yaklaştığı belirtildi.

Papa Franciscus dua ediyor ve ara ara çalışıyor

Papa Franciscus'un sabah saatlerini dua ederek geçirdiği, öğleden sonra ise ara ara çalıştığı ve dinlendiği ifade edildi.

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