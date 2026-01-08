Venezuela: ABD'nin saldırılarında 100 kişi hayatını kaybetti

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, ABD'nin 3 Ocak Cumartesi günü Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymak için gerçekleştirdiği saldırıların bilançosunu açıkladı. İçişleri Bakanı Cabello, saldırılarda 100 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

"Çok sayıda masum insan zarar gördü"

Cabello, baskın sırasında Maduro'nun bacağından, eşi Cilia Flores'in ise başından yaralandığını aktardı. ABD askeri saldırısını "barbarca, aşağılık ve insanlık dışı" şeklinde nitelendiren Cabello, çok sayıda masum insanın zarar gördüğünü belirtti.

Karakas yönetimi daha önce ölenlerin sayısını açıklamamıştı. Venezuela ordusu, ABD'nin saldırılarında 23 askerin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Küba hükümeti ise Venezuela'da görev yapan 32 Küba askeri ve polis memurunun da yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.