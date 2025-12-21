Venezuela açıklarında gerilim: ABD, ikinci bir ticari gemiye el koydu

ABD’li yetkili Noem, ABD merkezli X platformundaki sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sahil Güvenliği’nin Venezuela açıklarında ikinci bir petrol tankerine yönelik operasyon düzenleyerek el koyduğunu duyurdu.

Söz konusu petrolün, ABD yaptırımlarına tabi olmasına rağmen “narkoterörizmin finansmanında kullanıldığını” iddia eden Noem, yaptırımları ihlal eden sevkiyatların yakından izlendiğini belirtti. Noem, “Yaptırım kapsamındaki petrolün yasa dışı dolaşımını takip etmeyi sürdüreceğiz. Sizi bulacağız ve durduracağız” sözleriyle kararlılık mesajı verdi.

​​​​​​​Savunma Bakanı Pete Hegseth de X'ten yaptığı paylaşımda, yaptırım altındaki petrol tankerlerinin Venezuela'dan ayrılması ya da Venezuela'ya gitmesine yönelik ablukanın, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetiminin çaldığını iddia ettiği "tüm Amerikan varlıklarını iade edene kadar tam olarak sürdürüleceğini" ifade etti.

Venezuela'dan kınama

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre, Venezuela hükümeti tarafından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin uluslararası sularda Venezuela'ya petrol taşıyan ticari gemiyi durdurmasını kınandı ve mürettebatın "zorla alıkonulduğu" belirtildi.

Açıklamada, "ABD hükümetinin bu uygulamalarla dayatmaya çalıştığı sömürgeci model başarısız olacak ve Venezuela halkı tarafından yenilgiye uğratılacaktır." ifadesi kullanıldı.

ABD Venezuela açıklarında petrol tankerine el koymuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık'ta konuya ilişkin açıklama yaparak, Venezuela açıklarında petrol taşıyan bir tankere el koyduklarını duyurmuştu. Trump, söz konusu tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve tankeri ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tankere "yaptırım altındaki İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) petrol taşıdığı gerekçesiyle" el konulduğunu savunmuştu. Venezuela ise olayı "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş ve bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını bildirmişti.