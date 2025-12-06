Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Hepsini yenilgiye uğrattık

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas’ta Bolivarcı Ulusal Polis Servisi (PNB) Akademisi'nin yeni merkezinin açılışında konuştu.

Maduro, başta ABD olmak üzere isteyen tüm ülkelerle bilgi paylaşımı ve ortak güvenlik operasyonları yürütmeye hazır olduklarını belirtti.

Tren de Aragua, Tren del Llano ve El Koki olarak bilinen örgütlerin güvenlik operasyonlarıyla yenilgiye uğratıldığını söyleyen Maduro, ABD’nin Venezuela’ya karşı ‘emperyalist ve saldırgan’ bir tutum izlediğini kaydetti.

Maduro, bu yaklaşımın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ile uluslararası hukuku ‘orantısız ve yasa dışı şekilde ihlal ettiğini’ vurgulayarak, “Venezuela hiçbir zaman Amerika Birleşik Devletleri için bir tehdit olmadı, şimdi de değil ve asla da olmayacak. Aksine Venezuela tüm Amerika kıtasında bir güvenlik garantisidir, bir umuttur” dedi.