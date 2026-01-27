Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez: Kişisel tehditlerden korkmuyoruz

Başkent Caracas'ta İspanyol Repsol, ABD'li petrol şirketi Chevron ve İngiliz Shell'in petrol sektörü temsilcileriyle toplantı yapan Rodriguez, Hidrokarbon Yasası reformunu ele aldı.

Rodriguez, ülkesinin hiçbir dış odaktan gelen talimatı kabul etmediğini vurgulayarak "Venezuela halkı hiçbir dış odaktan talimat almaz. Venezuela halkının bir hükümeti vardır ve bu hükümet yalnızca halka itaat eder." ifadelerini kullandı.

ABD ile ilişkiler hakkında Rodriguez, "Aldığım kişisel tehditlere gelince, şunu bilmenizi isterim ki, başkan vekili olarak yemin edip görevi devraldığımda zaten bunların bilincindeydim. Korkmuyoruz, ABD ile ilişki kurmaktan da korkmuyoruz. Ancak bu ilişkiler saygı çerçevesinde, uluslararası hukuka saygı ve asgari saygı temelinde olmalıdır." diye konuştu.

Rodriguez, demokratik fikir ayrılıklarına alan açılması gerektiğini belirterek ülkenin iç çatışmalarını çözecek yegane iradenin yine Venezuela olacağını kaydetti.

Ne olmuştu?

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.