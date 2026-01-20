Venezuela İçişleri Bakanı Cabello, ülkesinin "barış" içinde olduğunu vurguladı

Başkent Caracas’ta haftalık basın toplantısında gündemi değerlendiren Cabello, ABD’nin ülkesine yönelik askeri müdahalesini destekleyen herhangi bir eylemin gerçekleşmediğini belirtti.

ABD tarafından alıkonulan Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in serbest bırakılması sağlanıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayan Cabello, "Ülkemiz sakinlik ve barış içinde yaşıyor çünkü Bolivarcı devrim var, aksi halde böyle olmazdı. Herkesin öncelikli hedefi Maduro ve eşinin serbest bırakılması. Her şey buna bağlı. Durmayacağız, yönetmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cabello, isim vermeden ABD'yi ve muhalifleri hedef alarak, "Biz her gün verdiğimiz mücadelede halkla birlikte sokakta olmaya devam edeceğiz. Bu vatanın kötü evlatları Venezuela'da kötülüğü asla dayatamayacak, asla. Bunu yapma ihtimalleri yok. Kiminle konuşmamız gerekiyorsa oturur konuşuruz, kimseden bir korkumuz yok." diye konuştu.

Hafta sonu "büyük" bir yürüyüş düzenleyeceklerini duyuran Cabello, "Bugün, yoldaş Devlet Başkanı ve Cilia Flores’in kaçırılmasının üzerinden 17 gün geçti. Kaçırıldılar ve bir savaş esiri durumuna maruz bırakıldılar." dedi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.