  Venezuela, işgali teşvik edenlerin vatandaşlığını iptal etmeyi planlıyor
Venezuela, işgali teşvik edenlerin vatandaşlığını iptal etmeyi planlıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin ülkeyi işgal etmesi yönünde propaganda yapan ve bunu teşvik eden kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması için anayasal bir çalışma yapılacağını açıkladı.

Ulusal basında çıkan habere göre Maduro, isim vermeden muhalifleri hedef alarak onları ABD'nin Venezuela'yı işgal etmesini teşvik etmekle suçladı.

Maduro, muhalefetin önde gelen isimlerinden Leopoldo Lopez ve Maria Corina Machado'yu kastederek, vatandaşlıktan çıkarma talebinin Venezuela Anayasası'nın 130. maddesine dayandığını belirtti.

Ancak Anayasa'nın 35. maddesi, vatandaşlıktan çıkarma kararının yalnızca Yüksek Mahkeme tarafından verilebileceğini ve doğuştan Venezuelalıların vatandaşlıktan çıkarılamayacağını öngörüyor.

Bu arada ülkenin Sucre ve Delta Amacuro eyaletlerini ziyaret eden Maduro, Trinidad ve Tobago yönetimini ABD'ye boyun eğmekle eleştirdi.

"Biz kardeşiz, barış için birleşelim"

Maduro, "Biz kardeşiz, barış için birleşelim. Gringoların (ABD'nin) Karayipler'de savaş çıkarmasına izin vermeyelim. İşte kardeş ellerimiz, Trinidad ve Tobago, birleşik halklardır. İyi komşuluk, refah ve işbirliği için birleşelim." ifadelerini kullandı.

ABD hükümetinin bölgede fitne, entrika, nefret ve yabancı düşmanlığı tohumları ektiğini vurgulayan Maduro, Washington yönetiminin amacının komşu ülkeleri birbirine düşürerek savaş çıkarmak olduğunu savundu.

Öte yandan Maduro, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından yürütüldüğü iddia edilen bir planın başarısızlığa uğratıldığını öne sürdü.

Maduro'ya göre CIA, ABD'nin Trinidad ve Tobago'daki savaş gemilerine saldırı düzenlemeyi ve bu saldırının suçunu Venezuela'nın üzerine atmayı planlıyordu.

Maduro, bu iddiaya ilişkin, "Kötülüğüyle tanınan CIA, ABD'ye ait gemilere saldıracaktı. Peki suçu kime atacaklardı? Venezuela'ya. Neden mi? Kardeş halklar arasında bir çatışmayı ve askeri tırmanışı meşrulaştırmak için." değerlendirmesinde bulundu.

