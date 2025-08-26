  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek
Takip Et

Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, sınır geçişlerini güvence altına almak amacıyla Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polisin konuşlandırılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek
Takip Et

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, sınır geçişlerini güvence altına almak amacıyla Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polisin konuşlandırılacağını duyurdu.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Cabello, Kolombiya sınırındaki Zulia ve Tachira eyaletlerine güvenlik güçlerinin yerleştirileceğini bildirdi.

Cabello, kadın ve erkeklerden oluşan 15 bin kişilik asker ve polis konuşlanmasına derhal başlayacaklarını belirterek, "Konuşlanma Tachira sınırına kadar uzanacak. Kolombiya hükümetinden aynı şekilde tüm sınır hattında barışı güvence altına almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cabello, sınırda hiçbir yasa dışı faaliyete izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Ülkenin her yerinde birliklerimiz var; görev neyse onu yapıyorlar. Verilecek yanıt, Venezuelalıların barışını ve güvenliğini garanti altına almaktır. Bu, herhangi bir olasılığa hızlı şekilde karşılık vermek için etkili bir muharip birliktir." dedi.

Son dönemde yapılan operasyonlara da değinen Cabello, "Operasyonlarda 480’den fazla uzun ve kısa namlulu silah ele geçirdik. Biz burada uyuşturucuyla kökten mücadele ediyoruz, geçici şekilde değil. 2025’te 52 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdik." açıklamasında bulundu.

Gözler Hakem Kurulu'nda: Memur ve emeklisinin zammı bu hafta belli olacakGözler Hakem Kurulu'nda: Memur ve emeklisinin zammı bu hafta belli olacakEkonomi
Benzin ve motorine dev zam kapıda: İşte 26 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 26 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji il il açıkladı: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte bölge bölge tahminlerMeteoroloji il il açıkladı: Bugün yurtta hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte bölge bölge tahminlerGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (26 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

 

Dünya
Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin asker konuşlandıracak
Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin asker konuşlandıracak
Trump'ın elindeki morluk yine gündem oldu: Beyaz Saray'dan açıklama 
Trump'ın elindeki morluk yine gündem oldu: Beyaz Saray'dan açıklama 
İsrail, Brezilya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü
İsrail, Brezilya ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürdü
'Mavi ejderha' alarmı: Nadir görülüyor, çok zehirli! Plajlar kapatıldı
'Mavi ejderha' alarmı: Nadir görülüyor, çok zehirli! Plajlar kapatıldı
İran'ın Canberra Büyükelçisi Avustralya'dan sınır dışı edilecek
İran'ın Canberra Büyükelçisi Avustralya'dan sınır dışı edilecek
Intel'den Trump anlaşmasına karşı uyarı
Intel'den Trump anlaşmasına karşı uyarı