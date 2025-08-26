Venezuela, Kolombiya sınırına 15 bin güvenlik gücü yerleştirecek

Venezuela İçişleri, Adalet ve Barış Bakanı Diosdado Cabello, sınır geçişlerini güvence altına almak amacıyla Kolombiya sınırına 15 bin asker ve polisin konuşlandırılacağını duyurdu.

Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Cabello, Kolombiya sınırındaki Zulia ve Tachira eyaletlerine güvenlik güçlerinin yerleştirileceğini bildirdi.

Cabello, kadın ve erkeklerden oluşan 15 bin kişilik asker ve polis konuşlanmasına derhal başlayacaklarını belirterek, "Konuşlanma Tachira sınırına kadar uzanacak. Kolombiya hükümetinden aynı şekilde tüm sınır hattında barışı güvence altına almasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cabello, sınırda hiçbir yasa dışı faaliyete izin vermeyeceklerini vurgulayarak, "Ülkenin her yerinde birliklerimiz var; görev neyse onu yapıyorlar. Verilecek yanıt, Venezuelalıların barışını ve güvenliğini garanti altına almaktır. Bu, herhangi bir olasılığa hızlı şekilde karşılık vermek için etkili bir muharip birliktir." dedi.

Son dönemde yapılan operasyonlara da değinen Cabello, "Operasyonlarda 480’den fazla uzun ve kısa namlulu silah ele geçirdik. Biz burada uyuşturucuyla kökten mücadele ediyoruz, geçici şekilde değil. 2025’te 52 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdik." açıklamasında bulundu.