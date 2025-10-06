Venezuela Lideri Maduro'dan Papa 14. Leo'ya mektup

  1. Ekonomim
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Karayipler’de artan ABD askeri faaliyetleri üzerine Papa 14. Leo’ya mektup göndererek barışın pekiştirilmesi için destek talep etti. Öte yandan Rusya, ABD’nin bölgedeki operasyonlarına ilişkin Venezuela'ya “tam destek ve dayanışma” mesajı verdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, Karayipler’de ABD'nin artan askeri faaliyetleri üzerine, Papa 14. Leo’ya destek talebinde bulunduğu bir mektup gönderdiği bildirildi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin Vatikan Büyükelçisi Franklin Zeltzer’in, Devlet Başkanı Maduro’nun mektubunu Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin’e teslim ettiğini duyurdu.

Gil, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Papa 14. Leo'ya hitaben yazdığı mektup takdim edildi. Mektupta, Venezuela’da barışın pekiştirilmesi için özel destek talep edilmektedir" ifadesini kullandı.

Öte yandan Gil, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştüğünü, Lavrov’un Karayipler’de bir gemiye düzenlenen ABD saldırısının ardından Rusya’nın "tam destek ve dayanışma" mesajını ilettiğini aktardı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

