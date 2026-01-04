Venezuela Savunma Bakanı: Silahlı kuvvetler harekete geçirildi

Venezuela Savunma Bakanı General Vladimir Padrino, televizyonda yaptığı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin kaçırıldığı ABD saldırısında Maduro’nun güvenlik ekibinin büyük bir bölümünün öldürüldüğünü açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre kesin bir sayı vermeyen Padrino, Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in geçici başkan olarak ‘atanmasını’ desteklediği söyledi.

Padrino aynı zamanda, ülke genelinde egemenliği güvence altına almak amacıyla silahlı kuvvetlerin harekete geçirildiğini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ülkeye yaptığı saldırıyla birlikte kaçırıldı. Kaçırılmasının ardından ABD’ye götürülen Maduro, mahkeme karşısına çıkarılacak.

Öte yandan, Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdiği bildirildi.