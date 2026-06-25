Venezuela şiddetli depremlerle sallandı! Depremi yaşayan Türk: "Her yer cehennem, her yer yıkıldı" (Video)

Venezuela'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Venezuela’da yaşayan Türk vatandaşı İbrahim Eser, depremdeki panik ve korku dolu anları paylaştı. Eser, "Her yer cehennem, her yer yıkıldı. Hiçbir yer sağlam kalmadı" ifadelerini kullanarak, ülkedeki büyük yıkımı görüntüledi.

Çok sayıda binanın yıkıldığını aktaran Eser, yüksek katlı çok sayıda binanın yaşanmaz hale geldiğini belirtti.



Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini ve 700 kişinin yaralandığını ifade etmişti.