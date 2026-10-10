Venezuela, Starlink'in önünü açtı: Uydu interneti ülke geneline yayılacak

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Venezuela hükümeti, Starlink'in ülke genelinde uydu internet hizmeti sunabilmesi için gerekli yasal izinleri verdi. Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodríguez yönetiminin aldığı karar kapsamında SpaceX VZ, SCA şirketine HGTS-00639 numaralı genel yetkilendirme ile Ku frekans bandında yedi imtiyaz tanındı.

Düzenlemeyle birlikte şirketin ülkede kayıtlı bir adres üzerinden faaliyet göstermesi ve Venezuela'nın telekomünikasyon düzenlemeleri doğrultusunda denetlenmesi öngörülüyor.

Hükümetten internet erişimini genişletme hedefi

Venezuela yönetimi, kararın internet erişimini yaygınlaştırmak ve yeni teknolojilerin kullanımını desteklemek amacıyla alındığını bildirdi. Yetkilendirme aynı zamanda radyo frekanslarının ulusal düzenlemeler çerçevesinde denetlenmesini de kapsıyor.

Uydu interneti, özellikle geleneksel iletişim altyapısının yetersiz kaldığı veya zarar gördüğü bölgelerde bağlantı imkânı sunması bakımından önem taşıyor.

Deprem sonrası iş birliği süreci hızlandırdı

Starlink'in Venezuela'daki faaliyetleri, 24 Haziran 2026'da meydana gelen depremlerin ardından daha fazla gündeme geldi. Depremler, La Guaira eyaletindeki telefon ve internet altyapısında ciddi hasara yol açtı.

Afet sonrasında şirketin etkilenen bölgelerde bağlantı desteği sağladığı ve geçici teknik izinlerle yeni teknolojilerin test edildiği bildirildi. Bu sürecin ardından şirket, ülkedeki faaliyetlerini resmî bir çerçeveye kavuşturmak için başvuruda bulundu.

Starlink için yeni bir pazar

Yeni izin, Venezuela'yı Starlink'in resmî faaliyet gösterebildiği pazarlar arasına taşıyor. Bununla birlikte, ticari hizmetlerin kapsamı, abonelik ücretleri ve ekipmanların satış kanallarına ilişkin ayrıntıların ayrıca netleşmesi gerekiyor.