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Venezuela - Suriye uçuşları yeniden başladı

Venezuela ile Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl sonra tekrar başladı.

Haber Merkezi
AA
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Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşların 12 yıl aranın ardından yeniden başladığı bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, Karakas Havalimanı'ndan kalkan Venezuela Hava Yollarına ait yolcu uçağı, öğle saatlerinde Şam Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçakta, Venezuela'dan bazı üst düzey yetkililer ve basın mensuplarıyla toplam 102 kişi yer aldı.

Venezuela ve Suriye arasındaki uçuşlar 12 yıl aranın ardından yeniden başlarken, Karakas ile Şam arasında her 15 günde bir olmak üzere karşılıklı seferler yeniden yapılacak.