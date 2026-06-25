Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde 2 büyük deprem (Video)

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, merkez üssü Venezuela'nın Yaracuy eyaletine bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusu olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 21,9 kilometre olarak ölçüldü.

Bu depremden 39 saniye sonra aynı eyalete bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 10 kilometre olarak ölçüldü.

39 saniye arayla gerçekleşen ardışık depremler, Venezuela'nın başkenti Caracas ve komşu ülke Kolombiya'nın başkenti Bogota dahil birçok bölgede hissedildi.

Depremin ardından açıklamalarda bulunan Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, Başkent Caracas'ta bazı binaların yıkıldığını bildirdi. Ancak ölü ve yaralı konusunda bilgi paylaşılmadı. Bakan Cabello, olası yeni deprem ve artçılar nedeniyle vatandaşlara evlere girmemeleri konusunda uyarıda bulundu.