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Venezuela'da 6 ABD vatandaşı serbest bırakıldı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Richard Grenell ile görüşmesinin ardından 6 ABD vatandaşının serbest bırakıldığı açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Venezuela'da 6 ABD vatandaşı serbest bırakıldı
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Maduro, başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te Grenell ile bir araya geldi.

Venezuela yönetiminden açıklama

Venezuela yönetiminden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İki ülkeyi ilgilendiren çeşitli konular ele alındı. Bunlardan biri de ulusal topraklarda suça bulaşan ABD vatandaşlarının durumu, göç ve ekonomik yaptırımların olumsuz etkisiydi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "ABD yönetimiyle 2019'dan beri kopuk olan ikili ilişkilerde yeni bir başlangıç için hazır olunduğunun ABD'ye iletildiği belirtildi." denildi.

Grenell, X sosyal medya platformundan ABD'li vatandaşlarla uçakta çekilen fotoğrafa yer vererek, "Hareket halindeyiz ve bu 6 ABD vatandaşıyla birlikte eve dönüyoruz. Az önce Donald Trump ile konuştular ve ona minnettar olduklarını dile getirdiler." açıklamasında bulundu.

İki ülke bayraklarının yer aldığı toplantıda, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez'in de Maduro ve Grenell'e eşlik ettiği görüldü.

Miami merkezli Bağımsız Venezuela Amerikan Vatandaşları (IVAC) kuruluşuna göre, Venezuela'da, çoğu 2024 yılından bu yana olmak üzere 8 ABD vatandaşı gözaltında bulunuyor.

Ulusal basında çıkan habere göre Grenell Maduro'ya, ABD tarafından sınır dışı edilen Venezuela vatandaşlarının uçuşlarını kabul etmesini ve Venezuela'da gözaltında bulunan ABD'lilerin de serbest bırakılması talebini iletti.

Serbest bırakılan 6 ABD vatandaşı, Venezuela'da "terörist eylemler gerçekleştirmeyi planladıkları" gerekçesiyle tutuluyordu.

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