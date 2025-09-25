  1. Ekonomim
  Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın kuzeybatısında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Venezuela'da 6,2 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Venezuela'nın Zulia eyaletine bağlı Mene Grande kasabası olduğunu duyurdu.

Yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Venezuela'nın büyük kısmında ve Kolombiya'nın ise sınır bölgelerinde hissedildi. ​​​​​​​

Depremin ardından henüz can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

