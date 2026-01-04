Venezuela'da bundan sonra ne olacak? 4 isim öne çıkıyor

Venezuela'da geniş çaplı operasyon düzenleyen ABD, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşini kaçırarak New York'a getirdi. Maduro, burada DEA ajanlarınca gözaltına alındı. Ülkeyi bir süre kendilerinin yöneteceğini söyleyen Trump, bölgedeki petrol yataklarının ise tam verimli işlenmesi için ABD'li şirketlerin çalışmaya başlayacağını belirtti. Maduro'nun ABD'de yargılanacağı belirtiliyor.

ABD'de yargılanması beklenen Maduro'nun koltuğuna kimin oturacağı merak konusu.

ABD'nin geniş çaplı operasyonu sonrası Latin Amerika ülkesinde bundan sonra ne olacak?

Geçici Başkan Delcy Rodriguez

Venezuela Yüksek Mahkemesi, Maduro'dan boşalan koltuğa geçici olarak geçecek ismin Delcy Rodriguez olduğunu açıkladı. Maduro'nun yardımcılığını yapan Delcy Rodriguez'in normal şartlarda seçim çağrısı yapması gerekiyor. Maduro da 2013'te dönemin lideri Hugo Chavez'in ölümüyle geçici olarak devlet başkanı olmuş ve hemen sonrasında seçimle işbaşı yapmıştı. Ancak halihazırda Venezuela'da anayasal yollardan gidilip gidilmeyeceği belirsiz.

Maduro sonrası için bir başka isim de Padrino

Maduro sonrası süreçte başa geçebileceği düşünülen isimler arasında Savunma Bakanı Vladimir Padrino da geçiyor. Padrino, ABD saldırıları sonrası kameraların karşısına geçti ve ülkesinin yabancı askeri varlığa karşı direneceğini söyledi. Halka birlik çağrısı yaptı. Venezuela basınına göre hava saldırıları sırasında onun da konutu hedef alındı.

Venezuela muhalefeti için meşru başkan Edmundo Gonzalez

Venezuela muhalefetiyse meşru başkanın sürgündeki siyasetçi Edmundo Gonzalez Urritia olduğu görüşünde. 2024 seçimlerinde Nicolas Maduro'ya karşı yarışan Gonzalez, usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Maduro'nun kazandığı seçim sonuçlarını reddetmişti. Hakkında tutuklama kararı çıkarılan Gonzalez o zamandan bu yana İspanya’da sürgünde bulunuyor.

Muhalefette öne çıkan diğer isim Nobel ödüllü Machado

Muhalefet lideri Machado, geçen ay Venezuela'dan gizlice geçtiği Norveç'in başkenti Oslo’da ödülü aldıktan sonra, Maduro sonrası “düzenli ve barışçıl bir geçiş”e hazırlandıklarını söylemişti. Ödülünü ABD Başkanı Trump'a adayan Machado, 2024 seçimlerinde, parti içinde yapılan adaylık yarışını ezici bir oyla kazanmıştı ancak seçime girmesine izin verilmedi.