Venezuela'da geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den ABD hükümetine iş birliği çağrısı

Venezuela geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından, "dünyaya ve ABD'ye bir mesaj" yayımladı.

Dış tehditlerden arındırılmış, karşılıklı saygı ve uluslararası işbirliğine dayalı bir ortamda yaşamayı arzuladıklarını vurgulayan Rodriguez, barış içinde bir arada yaşama taahhüdünü yineledi.

Rodriguez, Venezuela ile bölgedeki diğer ülkeler arasında dengeli ve saygılı ilişkiler kurulmasına öncelik verdiklerini belirtti.

ABD hükümetini işbirliğine davet eden Rodriguez, uluslararası hukuk çerçevesinde ortak kalkınmaya dayalı ve birlikte yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım talep etti.

"Başkan Donald Trump, halklarımız ve bölgemiz savaş değil, barış ve diyalogu hak ediyor." ifadelerini kullanan Rodriguez, Maduro'nun bu mesajı her zaman dile getirdiğini ve artık bunun tüm Venezuela'nın ortak mesajı olduğunu vurguladı.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar vermişti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.