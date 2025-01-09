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Venezuela'da muhalif siyasetçi Enrique Marquez gözaltına alındı

Venezuela'da muhalif siyasetçi Enrique Marquez'in gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Venezuela'da muhalif siyasetçi Enrique Marquez gözaltına alındı
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Venezuela'da muhalif siyasetçi Enrique Marquez'in gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basında çıkan habere göre, Halkçı Demokratik Cepheden (FDP) yapılan açıklamada, "Enrique Marquez, hiçbir gerekçe gösterilmeden keyfi olarak gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.

Eşi karşırıldığını öne sürdü

Marquez'in eşi Sonia Lugo de Marquez de X hesabından yaptığı paylaşımda, "kanunsuz grupların" eşi Enrique Marquez'i kaçırdığını ileri sürdü.

Savcılık henüz bir açıklama yapmadı

Sonia Lugo de Marquez, "Bu, Venezuela'da özgürlüğün tamamen yok edildiğine dair tehlikeli bir işarettir." ifadesini kullandı.

Venezuela'da savcılık, Marquez'in gözaltına alındığına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Bu arada Marquez, 7 Ocak'ta sosyal medya hesabından, "Barış zorla ve yasa dışı şekilde dayatılamaz. Anayasa dışında atılan her adım bizi barıştan uzaklaştırır." paylaşımında bulunmuştu. (NTV)

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