Venezuela’da petrol için yeni anlaşma: 126 bin dönümlük saha geliştirilecek
ABD merkezli Continental Resources, Venezuela’nın devlet petrol şirketi PDVSA ile Orinoco Kuşağı’ndaki bir bölümün geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma kapsamında 126 bin dönümlük alanın geliştirilmesi ve işletilmesi planlanırken, bölgedeki tahmini petrol rezervinin 30 milyar varil olduğu belirtildi.
Continental Resources, Venezuela’nın devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela S.A. ile petrol sahalarının geliştirilmesine yönelik bir anlaşmaya imza attı. Mutabakat zaptı, petrol açısından zengin Orinoco Kuşağı’nın bir bölümünde yürütülecek faaliyetleri kapsıyor.
126 bin dönümlük alan geliştirilecek
Oklahoma City merkezli Continental Resources, anlaşma kapsamında Orinoco Kuşağı’nda 126 bin dönümlük bir sahayı geliştirmeyi ve işletmeyi planlıyor. Şirketin açıklamasına göre söz konusu bölgede yaklaşık 30 milyar varillik petrol rezervi bulunuyor.
Venezuela’nın petrol rezervlerinin büyük bölümü burada
Orinoco Kuşağı, Venezuela’nın toplam 303 milyar varil olarak belirtilen petrol rezervlerinin önemli bölümünü barındırıyor. Continental Resources ile imzalanan mutabakat da ülkenin petrol açısından en zengin bölgelerinden birindeki saha geliştirme faaliyetlerini kapsıyor.
Mutabakat uzun vadeli anlaşmaya dönüşecek
Continental Resources, mevcut mutabakat zaptını önümüzdeki haftalarda uzun vadeli bir anlaşmaya dönüştürmeyi planlıyor. Bu kapsamda nihai anlaşmanın Venezuela’nın devlet petrol şirketi PDVSA ile yapılması bekleniyor.
Continental Resources kimdir?
Oklahoma City merkezli Continental Resources, küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük özel petrol ve doğal gaz üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin Venezuela’daki yeni anlaşması, Orinoco Kuşağı’ndaki petrol sahalarının geliştirilmesine odaklanıyor.